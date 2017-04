Brand im "Haus Einheit"

erschienen am 06.04.2017



Chemnitz. Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand im ehemaligen Klubhaus Fritz Heckert an der Zwickauer Straße gerufen. Im hinteren Teil des Gebäudes brannte in einem Zimmer ein Müllhaufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren 25 Kameraden der Berufsfeuerwehr und von drei Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Der Brand ist nicht der erste in dem Gebäude: Im einer Juni-Nacht 2012 stand das Dach des Gebäudeteils Zwickauer Straße 152a in Flammen. Die Polizei ging damals von vorsätzlicher Brandstiftung aus. (fp)