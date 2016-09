Brand in Bürogebäude

erschienen am 03.09.2016



Chemnitz. Ein Brand ist am Freitagabend in einem Chemnitzer Bürogebäude Am Alten Bad 4 ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei kam es im ersten Stock zu einem Feuer. Dieses wurde von den Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Auslöser des Brandes war nach gegenwärtigen Erkenntnissen ein eingeschalteter Elektroherd, welcher sich entzündet hatte.

Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (fp)