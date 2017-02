Brand in Fahrradhandel

erschienen am 09.02.2017



Chemnitz. In einem Fahrradhandel an der Nevoigtstraße in Chemnitz hat es am Donnerstagvormittag gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 8.30 Uhr verständigt.

Ersten Angaben zufolge war das Feuer im Lager des Geschäfts ausgebrochen. Das gesamte Hintergebäude war stark verqualmt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte den Brand zügig löschen, heißt es. Im Lager, in dem viele Fahrräder untergebracht sind, entstand offenbar hoher Schaden. Zur genaue Höhe sowie zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. (fhh/fp)