Brand in Kanzlei

erschienen am 03.09.2016



Chemnitz. Ein Feuer ist am Freitagabend in einer Chemnitzer Kanzlei Am Alten Bad 4 ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im ersten Stock zur Rauchentwicklung. Die Brandursache soll nach bislang unbestätigten Aussagen ein Herd gewesen sein. (fp)