Brand in Zweifamilienhaus in Ebersdorf - 44-Jähriger schwer verletzt

erschienen am 05.02.2017



Chemnitz. Ein Feuer ist am Samstagmorgen in einem Zweifamilienhaus an der Lichtenauer Straße im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wollte sich der im Erdgeschoss wohnende 44-jährige Hauseigentümer auf dem Herd Essen zubereiten, wodurch der Brand ausbrach. Er versuchte noch das Feuer zu löschen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die im Obergeschoss wohnende 27-jährige Mutter zweier Babys bemerkte Brandgeruch und brachte ihre Familie in Sicherheit. Ihr 25-jähriger Lebenspartner konnte ebenfalls das Haus rechtzeitig verlassen.

Sie alle wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursachenermittlung ergab, dass fahrlässige Brandstiftung vorlag. Schadensangaben liegen noch nicht vor. (fp)