Brand in altersgerechtem Wohnblock - offenbar mehrere Verletzte

erschienen am 12.11.2016



Limbach-Oberfrohna. In einem Haus für altersgerechtes Wohnen auf dem Heinrich-Mauersberger-Ring in Limbach-Oberfrohna hat es am Samstagfrüh gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden neun Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert. Darunter sind laut Polizei auch der Inhaber der Wohnung, in welcher der Brand ausbrach, sowie sein Nachbar, der ihn aus dem Haus rettete. Weitere Personen wurden ärztlich behandelt. Über die genaue Anzahl konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, erreichten gegen 5.30 Uhr mehrere Notrufe die Leitstelle Zwickau, um ein Feuer im zweiten Obergeschoss des fünfstöckigen Hauses zu melden. Aus der ersten Meldung musste abgeleitet werden, dass sich viele pflegebedürftige Bewohner im Gebäude befinden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Sie evakuierten 46 Bewohner und Verletzte über das Treppenhaus sowie zwei im Einsatz befindliche Drehleitern und löschten die Flammen.

Die Geschädigten wurden vorerst in ein Pflegeheim in der Nähe der Einsatzstelle gebracht. Einige pflegebedürftige Bewohner, deren Wohnungen derzeit unbewohnbar sind, wurden in ein Heim nach Hohenstein-Ernstthal verlegt. Das Kriseninterventionsteam betreut die Betroffenen. Da sich in den oberen Etagen die Kohlenmonoxid-Konzentration in einem bedenklich erhöhtem Maß befindet, wird derzeit die Belüftung des Gebäudes durchgeführt.

Die Polizei ist vor Ort und hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Zur Schadenshöhe liegen momentan noch keine Zahlen vor. An dem Einsatz sind insgesamt 64 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Limbach-Oberfrohna, Oberfrohna, Pleißa, Rußdorf und Hohenstein-Ernstthal beteiligt. Hinzu kommen 60 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, darunter fünf Notärzte, mit insgesamt sieben Rettungswagen, drei Krankentransportwagen sowie weiteren acht Einsatzfahrzeugen. (fp)