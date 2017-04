Brandanschläge in Einsiedel: Suche nach Zeugen geht weiter

erschienen am 13.04.2017



Chemnitz. Bei der Ermittlung der Brandanschläge auf zwei Asylunterkünfte am Dittersdorfer Weg im Chemnitzer Stadtteil Einsiedel vor knapp einem Jahr bittet die Polizei erneut um Hilfe. Das Operative Abwehrzentrum hat am Donnerstagvormittag abermals einen Aufruf gestartet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0371 387495808 bei der Polizeidirektion Chemnitz zu melden.

Laut Polizeiangaben hatten Unbekannte am Dienstag, den 19. April 2016, gegen 21.15 Uhr, vier Brandsätze vor zwei bewohnte Gebäude geworfen. Diese waren auf eine Rasenfläche vor dem Heim - in einem Abstand von drei bis vier Metern zum Gebäude - gefallen. Der Wachschutz hatte die Brandsätze anschließend gelöscht. Personen waren nicht verletzt worden. In den beiden betroffenen Häusern hatten zur Tatzeit 21 Asylbewerber gewohnt. (fp)