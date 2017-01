Brandstifter muss vier Jahre in Haft

Ein 32-jähriger Intensiv- und Wiederholungstäter erhielt die höchste Strafe, die ein Amtsgericht verhängen kann. Er findet das Urteil "unfair".

Von Michael müller

erschienen am 10.01.2017



Beim Rauchen nicht aufgepasst und dadurch aus Versehen das Bett angezündet - oder absichtliche Brandstiftung? So lautete die entscheidende Frage im Prozess gegen einen 32 Jahre alten Mann aus Tunesien. Er wird für ein Feuer Ende Juli vergangenen Jahres in einer Asylbewerberunterkunft an der Annaberger Straße verantwortlich gemacht. Gut 40 Bewohner mussten damals in Sicherheit gebracht werden; die meisten hatten noch geschlafen.

Dass nur der Angeklagte selbst für den Brand verantwortlich gewesen sein kann und auch ein technischer Defekt als Ursache nicht infrage kommt, war während des Prozesses weitgehend unstrittig. Allerdings wies der 32-Jährige zurück, er habe das Feuer absichtlich gelegt. Vielleicht sei er beim (im Heim eigentlich verbotenen) Rauchen kurz weggedöst, bevor er an jenem Sonntagmorgen sein Zimmer verlassen habe, um sich heißes Wasser für Kaffee zubereiten zu lassen, sagte er. Nur Minuten später war die Alarmanlage losgegangen.

Gericht und auch Staatsanwaltschaft hielten diese Version allerdings für unglaubwürdig. Der Vorsitzende Richter, Gerichtspräsident Martin Uebele, machte dies vor allem an zwei Dingen fest. Zum einen, dass der Mann schon einmal zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, nachdem er im Zimmer eines Asylbewerberheims Feuer gelegt hatte. Zum anderen war da sein auffällig unauffälliges Verhalten nach Auslösen des Alarms. Während ringsherum bald Hektik herrschte, setzte sich der Mann nach übereinstimmenden Zeugenaus- sagen auf die Treppe vorm Heim- eingang, trank in aller Ruhe seinen Kaffee und rauchte eine Zigarette.

Das gestrige Urteil schien ihn dann aber doch beeindruckt zu haben: vier Jahre Haft wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung - ein Wachmann hatte nach dem Löschen über Atemprobleme geklagt - sowie wegen eines knappen Dutzends weiterer Straftaten. Diese hatte er innerhalb eines Vierteljahres nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis begangen; vom Diebstahl hochwertigen Parfüms im Warenhaus über das Eintreten der Wohnungstür wildfremder Leute bis zum Vandalismus an einer Straßenbahnhaltestelle.

Mit der Strafe - der höchsten, die an einem Amtsgericht verhängt werden kann - folgten die Richter dem Antrag des Staatsanwalts. Der Verteidiger hatte ein Jahr und fünf Monate gefordert; er war von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Der Verurteilte unterbrach die Urteilsbegründung immer wieder durch Zwischenrufe. "Das ist unfair", rief er. "Warum vier Jahre?"

Welche Auswirkungen die erneute Verurteilung auf das Asylverfahren des Mannes haben könnte, war vor Gericht noch kein Thema.