Brennender Lkw auf A 72 bei Chemnitz - Autobahnabschnitt gesperrt

erschienen am 07.09.2016



Ein Lkw hat am Mittwochabend auf der A 72 bei Chemnitz Feuer gefangen. Der Einsatz sorgte am Abend für Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei bestätigte, war die A 72 zwischen der Anschlussstelle Röhrsdorf und dem Kreuz Chemnitz in Richtung Hof seit 19 Uhr gesperrt. Das brennende Fahrzeug wurde von Einsatzkräften gelöscht. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt am Lkw vermutet. (fp)