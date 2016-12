Brettspiele am Versteinerten Wald

Regelmäßiges Koffer- packen gehört im Spielemuseum dazu. Am Wochenende war man zu Gast im Tietz - und traf auf große Resonanz.

Von Uwe Rechtenbach

erschienen am 12.12.2016



Trotz aller Computerspiele haben Menschen offenbar noch immer Lust auf klassische Brett- und Kartenspiele. Derzeit könne sich das Haus an der Neefestraße nicht über mangelnden Besucherzustrom beklagen, sagt Christian Wiezorrek, wissenschaftlicher Berater im Deutschen Spielemuseum. Doch dort, fügt er hinzu, erreiche man seiner Erfahrung nach vor allem diejenigen, die schon Interesse an Spielen haben. Und deshalb gehöre es zum Konzept des Museums, sich auch an anderen Orten zu präsentieren.

Am Wochenende war das Tietz an der Reihe. Rund um den Versteinerten Wald lagen rund 300 vor allem familientaugliche Spiele bereit, um von den Besuchern getestet zu werden. Per Zufall auf die Spielwelt traf Anja Hauburger. Die 34-Jährige hat, wie sie sagt, einige Spiele in ihrer heimischen Sammlung. Das Angebot des Museums sei für sie eine schöne Möglichkeit, Spiele zu testen und erklären zu lassen. Denn das Museum hat nicht nur Spiele zu bieten, sondern stellt auch sogenannte Spiele-Erklärer bereit, die, wie etwa der 29-jährige Jakob Nützler, sich mit sehr vielen und vor allem auch neuen Spielen auskennen. "Wir haben bei der Auswahl auch darauf geachtet, dass sie einen bestimmten Zeitrahmen nicht sprengen und auch für Kinder gut zu spielen sind", sagt Christian Wiezorrek.

Er weist die Gäste stets darauf hin, dass das Museum auch sogenannte Spiele-Boxen verleiht. Allerdings sollten Interessenten das Museum dazu vorher kontaktieren, denn die Spiele müssten ausgesucht und die Box zusammengestellt werden, was eine gewisse Zeit erfordere. Ein Vorteil des Museums sei auch, dass es stets Neuerscheinungen von den Verlagen erhalte. Seit Oktober seien etwa 80 neue Spiele im Museum eingetroffen. Und für die, die sich mit der Absicht tragen, ein Brett-Spiel zu Weihnachten zu verschenken, bestehe die Möglichkeit, sich von Mitarbeitern des Museums beraten zu lassen sowie das Spiel selbst ausprobieren zu können. Mit mehreren hundert Besuchern zum Spieletag am Versteinerten Wald ist Wiezorrek hinsichtlich der Resonanz auf das Angebot zufrieden.

Das Spielemuseum hat mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 19 Uhr geöffnet. In den Weihnachtsferien ist das Haus am 23. Dezember sowie vom 27. bis 30 Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 ist die Einrichtung geschlossen.