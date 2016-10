Bronze fÃ¼r Adelsberg

Bronze für Adelsberg

Ein ganzer Stadtteil hat die Rückkehr der Kirchenglocken gefeiert. Sie bestehen aus einem anderen Metall als ihre Vorgänger - und auch die Anzahl hat sich aus einem bestimmten Grund reduziert.

erschienen am 17.10.2016



Es ist der feierliche Abschluss der Kirchensanierung: Drei neue Bronzeglocken sind am Wochenende am Adelsberger Gotteshaus angekommen. Im Sommer waren sie in einer Glockengießerei im österreichischen Innsbruck hergestellt worden; nach ihrem Einbau sollen sie jene Eisenguss-Glocken ersetzen, die seit 1954 in der Kirche den Ton angegeben hatten.

Damals war man in Ermangelung der Kupfer-Zinn-Legierung auf das billigere Material ausgewichenen. Die ursprünglichen Bronzeglocken der Adelsberger Kirche waren ähnlich wie andere Kirchengeläute während des Zweiten Weltkriegs eingeschmolzen worden.

Hintergrund der Glockenerneuerung war die dringend nötig gewordene Sanierung des Gotteshauses, nachdem man 2012 in dem Bauwerk den Hausschwamm festgestellt hatte. Dach, Sakristei und Orgel wurden für eine knappe dreiviertel Million Euro erneuert, und nun folgt noch 66.000 Euro teure Sanierung des Glockenstuhls.

Dort waren bisher vier Glocken untergebracht - warum, weiß Pfarrer auch Daniel Förster nicht, denn eigentlich war der Platz dafür zu knapp. Jedenfalls hat sich die Kirchgemeinde nun wieder für den Einbau von drei Glocken entschieden - "wegen des klassischen Dreiklangs", wie es Förster formuliert. Und neu ist noch etwas anderes: Während ihre Vorgänger keine Namen hatten, heißen die drei neuen Glocken Glaube, Liebe und Hoffnung. Pfarrer Förster hofft, dass das Geläut noch in diesem Jahr fertig eingebaut ist - am ersten Advent sollen die neuen Glocken von Adelsberg das erste Mal läuten. (su)