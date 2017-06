Brücke an der Kaßbergauffahrt wird offiziell Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke

erschienen am 15.06.2017



An der Kaßbergauffahrt soll am Freitag die offizielle Namensgebung der Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke stattfinden. Dafür werden Mitarbeiter einer Steinmetzwerkstatt um 13 Uhr die beiden Namenstafeln, jeweils ein Schild stadtein- und stadtauswärts, anbringen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Der Stadtrat hatte im Mai 2015 in Würdigung der Lebensleistungen des in Chemnitz geborenen Malers, Grafikers und Plastikers Karl Schmidt-Rottluff (1884 bis 1976) und aus Anlass des 110-jährigen Jubiläums der durch Schmidt-Rottluff mitbegründeten Künstlergruppe "Brücke" die Umbenennung der Brücke Kaßbergauffahrt in Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke beschlossen. (gp)