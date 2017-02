Bürger-Demo für Schwimmhalle am Eissportzentrum

erschienen am 08.02.2017



Chemnitz. Vor Beginn der Beratung des Chemnitzer Stadtrats zum Doppelhaushalt für dieses und kommendes Jahr haben am frühen Nachmittag vor dem Rathaus etwa 250 Chemnitzer Bürger und Vertreter von Sportvereinen ihrer Forderung nach dem Neubau einer Schwimmhalle am Eissportzentrum im Küchwald Nachdruck verliehen. Einer entsprechenden Petition an den Stadtrat hatten sich binnen weniger Wochen rund 13.000 Unterstützer angeschlossen. Zur Begründung wird unter anderem darauf verwiesen, dass der Norden und Westen der Stadt abgesehen vom Stadtbad bislang über keine Schwimmhalle verfügt.

Dass Chemnitz eine wettkampftaugliche 50-Meter-Halle benötigt, ist im Stadtrat weitgehend unumstritten. SPD, Linke und Grüne favorisieren allerdings statt eines Neubaus die Modernisierung einer bereits bestehenden 50-Meter-Halle im Sportforum. Dafür wollen sie im Haushalt sechs Millionen Euro zusätzlich bereitstellen. CDU/FDP hingegen plädieren für den in der Petition geforderten Neubau an der Eissporthalle. (micm)