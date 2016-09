BÃ¼rgerinitiative fordert besseren Hochwasserschutz

Bürgerinitiative fordert besseren Hochwasserschutz

erschienen am 02.09.2016



Klaffenbach/Harthau. "Hochwasserschutz jetzt!" - mit dieser Forderung auf zwei großen Bannern machen der Klaffenbacher Ortschaftsrat sowie die Bürgerinitiative (BI) Hochwasserschutz Würschnitztal auf ihr Anliegen nach einem besseren Schutz vor Überflutungen in Chemnitz aufmerksam. Am Nachmittag brachten Vertreter an zwei Brücken in Klaffenbach sowie in Harthau an der B 95 die Protestplakate an. Mit ihrer Forderung möchten Ortschaftsrat und Bürgerinitiative für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens an der Würschnitz bei Jahnsdorf oder für den Bau von Alternativen demonstrieren. Mit einem Regenrückhaltebecken würde sich der Schutz der Einwohner entlang der Würschnitz bei Starkregen verbessern, sagen Ortschaftsrat und BI.

Die Landestalsperrenverwaltung hatte im Mai bekanntgegeben, dass das Becken bei Jahnsdorf aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht gebaut wird. (hfn)