Bürgermeister irritiert mit Aussage zu Korruption in Chemnitz

In einem Interview erhebt der Sozialdezernent eher beiläufig schwere Vorwürfe. Bewusste Provokation oder Gedankenlosigkeit? Stadträte sind entsetzt, sein Vertrauensverhältnis zur Oberbürgermeisterin scheint erschüttert.

Von Swen Uhlig

erschienen am 26.04.2017



Mit Aussagen im "Schwarzwälder Boten" hat Sozialbürgermeister Philipp Rochold für Verwirrung in seiner Heimat gesorgt. Auf die Frage des Autors, ob er sich vorstellen könne, sich in der baden-württembergischen Stadt Horb ehrenamtlich zu engagieren, antwortete Rochold, er wolle den Eindruck der Befangenheit vermeiden. Wörtlich sagte er: "Zuletzt hat es in Chemnitz Riesen-Probleme mit Korruption gegeben. Gut, wenn man da wirklich unabhängig ist." Was Rochold damit meint, blieb in dem Interview offen. Das Gespräch mit der Zeitung kam zustande, weil sich Rochold um das Bürgermeisteramt in Horb bewirbt.

Chemnitzer Stadträte zeigten sich gestern ob der Äußerungen irritiert. "Ich wüsste schon gern, welche Korruption er meint", sagte die Fraktions-Chefin der Linken, Susanne Schaper. Die Worte Rocholds nannte sie "unglaublich" und "eines Bürgermeisters unwürdig". Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktions-Chef Detlef Müller. Er sei überrascht und entsetzt zugleich. "Eine solche Aussage ist kein Spaß mehr, das ist eine Rufschädigung der Stadt", so Müller.

Die Frage, wie seine Worte zu verstehen sind, beantwortete Rochold gestern nicht - für die "Freie Presse" war er nicht erreichbar. Wegen der Bürgermeisterwahl in Horb ist der 55-Jährige derzeit nicht in Chemnitz. Aus seinem Büro verlautete lediglich, der Bürgermeister sei erst am Donnerstag wieder zu sprechen. Dann wird ihn wohl auch Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig zum Gespräch bitten. Der "Freien Presse" sagte sie gestern, sie wisse nicht, was er mit seinen Äußerungen meint. Wörtlich fügte Ludwig hinzu: "Selbstverständlich wird sich Herr Rochold dazu erklären müssen."

Dabei war es Ludwig selbst gewesen, die Rochold vor sechs Jahren dazu ermuntert hatte, sich auf den Posten des Sozialbürgermeisters zu bewerben. Der gebürtige Leverkusener war damals bei seinem Arbeitgeber, dem Land Sachsen, in Ungnade gefallen, nachdem er sich als Vizepräsident des Regierungspräsidiums öffentlich für den Verbleib der Behörde in Chemnitz ausgesprochen hatte. Rochold wurde vom Stadtrat gewählt, seither gab es aber immer wieder Anlass zu öffentlicher Kritik an seiner Amtsführung. Die Rede war von Defiziten in seinem Dezernat, von mangelndem Gestaltungswillen und von fehlenden innovativen Denkansätzen.

Bei der Bürgermeisterwahl in Horb scheiterte Rochold gestern Abend an einem seiner zwei Mitbewerber. Damit steht fest: Der 55-Jährige wird vorerst weiter Bürgermeister in Chemnitz bleiben - sein Vertrag läuft noch bis zum Herbst 2018.