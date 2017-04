Bürgermeister will Chemnitz verlassen

Chemnitz. Kultur- und Sozialbürgermeister Philipp Rochold hat sich für den Posten des Beigeordneten im süddeutschen Horb beworben. Wie aus einer Mitteilung der dortigen Stadtverwaltung hervorgeht, stellt sich der 55-Jährige Ende April der Wahl. Rochold tritt gegen zwei Mitbewerber an. Horb ist eine 25.000-Einwohner-Stadt in der Region Nordschwarzwald. In Chemnitz ist Rochold seit Oktober 2011 Bürgermeister und verwaltet mit den Bereichen Soziales, Familie, Jugend, Sport, Kultur und Bildung das größte Einzelressort der Stadtverwaltung. An seiner Arbeit hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik gegeben, auch deshalb galt seine Wiederwahl im nächsten Jahr als eher unwahrscheinlich. (su)