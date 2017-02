Bundestagswahl - Grüne wählen Direktkandidatin

erschienen am 06.02.2017



Auf ihrem Stadtparteitag am Freitagabend in der städtischen Musikschule haben die Chemnitzer Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen die Studentin und Stadträtin Meike Roden als Direktkandidatin für den Bundestag gewählt. Sie erhielt 86 Prozent der Stimmen. Roden ist 25 Jahre alt und war für ihr Psychologiestudium aus Rheinland-Pfalz nach Chemnitz gezogen. Vor drei Jahren wurde sie als jüngste Stadträtin in den Chemnitzer Stadtrat gewählt. Sie ist schulpolitische Sprecherin der grünen Stadtratsfraktion. Die Bundestagswahl findet am 24. September statt. (fp)