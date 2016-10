Bundestagswahl - SPD nominiert erneut Detlef MÃ¼ller

Bundestagswahl - SPD nominiert erneut Detlef Müller

erschienen am 17.10.2016



Wie schon bei den drei vergangenen Bundestagswahlen hat der SPD-Stadtverband erneut Detlef Müller für das Direktmandat im Wahlkreis Chemnitz nominiert. Während Müller das Mandat im Jahr 2005 noch gewonnen hatte, scheiterte er sowohl 2009 als auch 2013 an seinem CDU-Konkurrenten Frank Heinrich. Allerdings war Müller Ende 2014 dennoch in den Bundestags eingezogen, und zwar als Nachrücker über die sächsische Landesliste. Grund war die Ernennung des Leipziger SPD-Mannes Wolfgang Tiefensee zum Wirtschaftsminister in Thüringen, der damit aus dem Bundestag ausschied. Müller, 52 Jahre alt, ist von Beruf Lokführer und lebt mit seiner Familie in Klaffenbach. Seit 1994 sitzt er im Stadtrat, seit 2014 ist er dort SPD-Fraktions-Chef. (su)