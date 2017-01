Bundesweit Platz 3 für Chemnitzer Weihnachtsmarkt

erschienen am 06.01.2017



Balsam auf die Chemnitzer Seele: Nachdem der Weihnachtsmarkt beim Test von MDR Radio Sachsen durchgefallen und nur auf dem vorletzten Platz gelandet war, hat er bei einem bundesweiten Wettbewerb jetzt wesentlich besser abgeschnitten. Bei der Online-Abstimmung um die "Best Christmas City", also die beste Weihnachtsstadt, belegte Chemnitz den dritten Platz - hinter Rüdesheim und Büdingen, beide in Hessen gelegen. Initiiert hat die Abstimmung die Christmasworld in Frankfurt, die nach eigenen Angaben größte Weihnachtsmesse der Welt. Am Freitagnachmittag ging die Abstimmung zu Ende. Bereits vor zwei Jahren ist der Chemnitzer Markt erfolgreich gewesen. Damals gewann er sogar die Umfrage und ließ Dresden hinter sich. (dy)