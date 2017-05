Burgstädt: Gefahrgutunfall auf Firmengelände - Mitarbeiter evakuiert

erschienen am 15.05.2017



Burgstädt, OT Mohsdorf. Nach ersten Erkenntnissen ist am Montagmorgen auf einem Firmengelände in der Chemnitztalstraße in Burgstädt eine Chemikalie in bislang unbekannter Menge ausgetreten. Wie die Polizei berichtet, wurden die Mitarbeiter daraufhin evakuiert. Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand. Die Chemnitztalstraße war wegen des Einsatzes kurzzeitig gesperrt. (fp)