Burgstädt: Linienbus in Flammen

erschienen am 14.11.2016



Burgstädt. Ein Linienbus ist am Montag an der Chemnitzer Straße in Burgstädt in Brand geraten. Ursache war offenbar ein technischer Defekt. Das Fahrzeug brannte aus. Zwei weitere Busse wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Löscharbeiten war die Chemnitzer Straße im Bereich zwischen der Bäckerstraße und der Feldstraße für etwa eine Stunde gesperrt. (fp)