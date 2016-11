Bus attackiert - Dritter Fall in einem Jahr

Bei voller Fahrt wurde ein Fahrzeug der CVAG beschossen. Es war nicht der erste Fall dieser Art - und auch keine neue Erfahrung für den Fahrer.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 08.11.2016



Es ist kurz vor halb zehn am Abend, als ein Bus der Linie 23 von Heinersdorf ins Chemnitzer Stadtzentrum unterwegs ist. Von der Müllerstraße biegt das zweiachsige Fahrzeug in die Mühlenstraße ein. Als es sich in voller Fahrt befindet, vernimmt der Busfahrer einen lauten Knall. Sofort stoppt der 39-Jährige den Bus und schaut sich um. Mittig des Fahrzeugs entdeckt er auf der Fahrerseite eine gesplitterte Scheibe mit einem Loch in der Mitte. Er informiert die Leitstelle und die Polizei.

Passiert ist das alles am Sonntagabend in Höhe des Hausgrundstücks Mühlenstraße 96. Der Bus wurde nach Polizeiangaben beschossen - womit, ist aber unklar. Es könne sich beispielsweise um eine Luftdruckwaffe oder um eine Steinschleuder gehandelt haben, heißt es. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung um Umfeld des Tatortes ein, die aber keinen Erfolg hatte. Im Bus erlitt eine 19-Jährige einen Schock und musste medizinisch behandelt werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 2500 Euro.

Beim städtischen Verkehrsbetrieb CVAG zeigte man sich gestern entsetzt von dem Vorfall. "Wir finden es besorgniserregend, wie weit die Hemmschwelle gesunken ist", sagt CVAG-Sprecher Stefan Tschök. Der oder die Täter würden nicht nur Schäden am Bus in Kauf nehmen, sondern auch "nicht vor der Beeinträchtigung von Leib und Leben zurückschrecken", sagt der Sprecher und ergänzt: "Solche Fälle haben aus unserer Sicht zugenommen."

Tatsächlich war es der dritte vergleichbare Vorfall binnen eines Jahres. Am 29. November 2015 wurde ein Bus in Höhe der Blankenburgstraße 85 beschossen, am 12. August dieses Jahres ein Bus in Höhe der Georgstraße - wenige Meter entfernt vom Tatort am Sonntag. Alle drei Taten fanden nach Einbruch der Dunkelheit in einem Stadtteil nördlich des Zentrums (Furth, Schloßchemnitz) statt. Und jedes Mal war ein Bus der Linie 23 betroffen, bestätigt Frank Stecher, Fahrdienstleiter beim von der CVAG beauftragten Tochterunternehmen Euro-Traffic-Partner. Für die beiden ersten Taten konnte die Polizei keinen Täter ermitteln. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob weiter ermittelt werde oder nicht, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Unabhängig davon würden die Beamten einen Zusammenhang der drei Fälle untersuchen.

Für den Fahrer des am Sonntag beschossenen Busses war es nach der Attacke im August der zweite Vorfall. Ihm gehe es gut, sagt Stecher. "Er ist sehr erfahren und geht sehr ruhig damit um. Er hat sogar seinen Nachtdienst fortgesetzt", so Stecher. Extra schulen werde man die Fahrer nicht, sagt er. Zum einen könne man sie ohnehin nicht auf solche Angriffe vorbereiten. "Zum anderen müssen wir aufpassen, dass wir die Fahrer nicht verängstigen."