Bus der Frauen-Fußballnationalmannschaft in Chemnitz mit Farbe beworfen

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz. Unbekannte haben den Bus der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen in Chemnitz beschädigt. Laut Polizei stand der Mannschaftsbus an der Salzstraße und wurde von den Tätern in der Nacht zum Dienstag mit Behältnissen beworfen, welche mit roter und schwarzer Farbe gefüllt waren. Hierdurch entstand nach erster Prüfung ein geringer Sachschaden am Fahrzeug. Die Farbe selbst konnte augenscheinlich rückstandslos entfernt werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0371 3873445. (fp)