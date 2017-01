CFC-Geschäftsführer verlässt Verein

erschienen am 23.01.2017



Chemnitz. Der in finanzielle Schieflage geratene Fußball-Drittligist Chemnitzer FC kommt nicht zur Ruhe. Wie der Verein am Montag bekannt gab, verlässt Geschäftsführer Dirk Kall den Club "auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen". Er hatte den Job erst im Juli vergangenen Jahres angetreten. Kall bleibt demnach noch bis zum 28. Februar im Amt und wird die Lizenzierung für die kommende Saison mit bearbeiten. Um die Suche eines Nachfolgers kümmert sich der Aufsichtsrat.

Zugleich gab der Verein bekannt, dass der Rücktritt des alten Vorstandes angenommen und ein Interimsvorstand benannt wurde. Ihm gehören der bisherige Vorstandsvorsitzende Mathias Hänel, der kaufmännische Geschäftsführer des Energieversorgers Eins, Herbert Marquard und bis zu seinem Ausscheiden aus dem Verein Dirk Kall an. (lumm)