CFC: Präsident schließt Rücktritt aus

Obwohl Stadträte nahezu aller Fraktionen personelle Konsequenzen beim Club fordern, will Mathias Hänel an seinem Amt festhalten.

Von Mandy Fischer

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz. Bereits am Tag, als die Vereinsführung über die prekäre finanzielle Situation des Fußballdrittligisten Chemnitzer FC die Öffentlichkeit informierte, schloss Mathias Hänel einen Rücktritt vom Amt des Präsidenten aus. Daran will er festhalten, obwohl nach einem internen Treffen mit Stadträten nahezu aller Fraktionen aus deren Reihen personelle Konsequenzen in den Aufsichtsgremien des Clubs gefordert werden. Die Räte waren ebenso wie Oberbürgermeisterin Barabara Ludwig von der Nachricht über das Millionenloch überrascht worden. Das Minus beziffert Hänel auf deutlich mehr als zwei Millionen Euro. Es soll auch mit 1,26 Millionen Euro aus der Stadtkasse gefüllt werden. Die Summe hätte dem CFC theoretisch schon vor vier Jahren zugestanden, als die Stadt den Erbbaurechtsvertrag für das Stadionareal gekündigt hat. Auf die Auszahlung wurde verzichtet, weil der Club eine neue Arena gebaut bekam. Mit einem Rücktritt würde er sich aus der Verantwortung ziehen, wie Hänel am Dienstag auf Anfrage erklärte. "Da würde ich es mir zu einfach machen."

Auf die Kritik mehrerer Fraktionschefs im Anschluss des Treffens am Montagabend, uninspiriert und ohne Ideen mitten in der Finanzkrise zu agieren, reagierte Hänel zurückhaltend. "In der Kürze der Zeit und angesichts der Größe des Problems ist es normal, kein ausgefeiltes Konzept zu haben." In den nächsten Tagen soll ein von den Stadträten gefordertes Konsolidierungskonzept vorliegen. Es zeige mögliche Einnahmequellen und Sparpotenzial auf. Hänel selbst wertete das informelle Treffen als "der Situation angepasst und konstruktiv".

Eine mögliche Vertagung der Stadtrats-Entscheidung auf einen Termin, der nach der Mitgliederversammlung am 12. Dezember liegt, sieht Hänel unproblematisch. Dennoch dürfe die Zeitschiene nicht aus den Augen verloren werden. Der Club sei darauf angewiesen, dass die fehlenden Millionen noch in diesem Jahr fließen.