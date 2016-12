CFC-Vorstand und Aufsichtsrat kündigen ihren Rücktritt an

Mit dem Rückzug der bisher Verantwortlichen soll im Januar ein personeller Neuanfang möglich werden. Vorher braucht der Verein aber dringend Geld.

Von Udo Lindner, Mandy Fischer und Swen Uhlig

erschienen am 07.12.2016



Chemnitz. Zwei Wochen nach dem Bekanntwerden des Millionendefizits beim Fußball-Drittligist Chemnitzer FC haben die Verantwortlichen Konsequenzen gezogen. In einer gemeinsamen Erklärung kündigten Vorstand und Aufsichtsrat ihren Rückzug an. Bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Januar wollen die Gremien ihre Aufgaben weiter erfüllen, dann allerdings ihre Ämter zur Verfügung stellen. Bereits am kommenden Montag will Vorstandschef Mathias Hänel den Vereinsmitgliedern auf einer seit langem geplanten Versammlung Rede und Antwort stehen zu den aktuellen Finanzproblemen des Vereins.

"Ich stehe zu meiner Verantwortung und sehe mich gleichzeitig in der Pflicht, alles zu tun, damit ein Neustart des CFC gelingt", sagte Hänel. Dieser, so die Hoffnung, solle mit einer personellen Neuaufstellung sowie professioneller Unterstützung aus der Wirtschaft gelingen. So will der Verein das Angebot annehmen, dass der kommunale Energieversorger Eins, der schon jetzt einer der Hauptsponsoren ist, künftig die kaufmännische Betriebsführung und die Finanzkontrolle übernimmt. Davon verspricht sich Hänel mehr Transparenz.

Die Übernahme der Finanzkontrolle war eine der Bedingungen dafür, dass der Energieversorger dem Verein einen Kredit über 1,5 Millionen Euro gewährt. Eine professionelle Kontrolle der Einnahmen des Vereins hat auch der Chemnitzer Stadtrat zur Voraussetzung gemacht für die Auszahlung von 1,26 Millionen Euro. Dieses Geld steht dem Verein laut Gutachten zu für die Aufkündigung des Erbbaurechtsvertrags für das Grundstück, auf dem die Stadt Chemnitz das neue Stadion errichten ließ. Ursprünglich war vereinbart worden, dass diese Entschädigung nicht ausgezahlt wird, sondern sich mit der Nutzung des neuen Stadions pro Jahr um je ein Zwanzigstel reduziert. Nun soll die Summe doch am Stück ausgezahlt werden. Darüber soll der Stadtrat auf einer Sondersitzung am 16. Dezember entscheiden.

Hänel bat am Mittwoch noch einmal um die finanzielle Hilfe. Ohne stünde die Existenz des Vereins auf dem Spiel. Gleichzeitig äußerte er Verständnis für die Entscheidung des Stadtrates. "Wir können nachvollziehen, dass angesichts zahlreicher finanzieller Herausforderungen dies nur eine einmalige und außerordentliche Hilfe sein kann", so Hänel. Umso mehr müssten Vorkehrungen getroffen werden, dass sich eine solche existenzbedrohende Situation nicht wiederhole. Grundlage dafür sei die Umsetzung des extern erarbeiteten Sanierungs- und Konsolidierungsgutachtens. Die Gespräche darüber laufen noch.

Stadträte fast aller Fraktionen haben die Ankündigung der Vereinsspitze als nötigen Schritt bewertet. Damit sei eine Voraussetzung dafür geschaffen, hieß es, dass die Stadträte der Millionenzahlung an den Verein zustimmen könnten.