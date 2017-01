CFC benennt Kandidaten für den Aufsichtsrat

erschienen am 12.01.2017



Chemnitz. Mit fünf neuen und zwei bekannten Kandidaten für den Aufsichtsrat geht der Chemnitzer FC in die außerordentliche Mitgliederversammlung des Vereins am kommenden Montag. Auf der Bewerberliste stehen neben den beiden bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern Gunter Kermer und Erwin Trageser auch TU-Kanzler Eberhard Alles, Klinikum-Geschäftsführer Dirk Balster, Community4you-Chef Uwe Bauch, GGG-Geschäftsführerin Simone Kalew sowie Ex-FCK-Spieler Lutz Wienhold. Der bisherige Chef des Aufsichtsrates, Polizeipräsident Uwe Reißmann, steht damit nicht mehr zur Wahl. Die CFC-Mitglieder sollen am Montag in der Messe über die sieben Bewerber abstimmen.

Der neugewählte Aufsichtsrat seinerseits soll anschließend den neuen Vereinsvorstand bestimmen - ob das noch am Montag passieren wird, scheint eher unwahrscheinlich. Der Vorstand besteht beim CFC aus drei bis fünf Personen, bislang einzig bekannter Kandidat für das Gremium ist der kaufmännische Geschäftsführer des Energieversorgers Eins, Herbert Marquard. Ob der bisherige CFC-Chef Mathias Hänel noch einmal für den Vorstand zur Verfügung steht, ist bislang unklar - Hänel selbst hat sich dazu auch auf Nachfrage nicht öffentlich geäußert. Aufsichtsrat und Vorstand des CFC hatten im Dezember nach Bekanntwerden der finanziellen Schieflage des Vereins geschlossen ihren Rücktritt angekündigt. (su)