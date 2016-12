CFC will ab nächster Saison wieder schwarze Zahlen schreiben

Mehr als 700 Mitglieder des Fußballvereins hatten sich gestern in der Messe versammelt - um von Vorstand und Aufsichtsrat zu hören, wer an der Finanzkrise schuld ist.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 13.12.2016



Der Vorstands-Chef des Chemnitzer FC hat die Verantwortung für die finanzielle Misere beim Drittligisten übernommen. "Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen bei allen, die ich auch persönlich enttäuscht habe", sagte Mathias Hänel bei der Mitgliederversammlung gestern Abend in der Messe Chemnitz. Als er den Posten 2006 übernommen hat, habe es einen "puren, nackten wirtschaftlichen Überlebenskampf" gegeben. "Ich habe immer gehofft, dass es nie wieder so weit kommen wird", sagte Hänel. Jetzt sei man leider wieder in solch eine Situation geraten, ergänzte der 52-Jährige.

Beim Fußball-Drittligisten war Ende November ein Millionendefizit bekannt geworden. Der Verein hatte sich daraufhin an die Stadt gewandt und um die Auszahlung von 1,26 Millionen Euro gebeten. Dieses Geld steht dem Verein für die Aufkündigung des Erbbaurechtsvertrags für das Grundstück zu, auf dem die Stadt für 27 Millionen Euro das neue Stadion errichten ließ. Ursprünglich war vereinbart worden, dass diese Entschädigung nicht ausgezahlt wird, sondern sich mit der Nutzung des neuen Stadions pro Jahr um je ein Zwanzigstel reduziert. Nun soll die Summe doch am Stück ausgezahlt werden. Darüber entscheidet der Stadtrat auf einer Sondersitzung am Freitag.

Zudem will der Energieversorger und CFC-Hauptsponsor Eins einen Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Bedingung dafür ist, dass Eins die kaufmännische Betriebsführung und die Finanzkontrolle des Vereins übernehmen darf. Der CFC hat dazu bereits Zustimmung signalisiert.

Ohne Unterstützung, sagte Hänel gestern vor 751 Vereinsmitgliedern, einigen Stadträten und zahlreichen Fußballern des CFC, sei die Existenz des Vereins gefährdet. Um den Verein wieder in die richtige Spur zu bringen, soll schnellstmöglich ein Sanierungskonzept umgesetzt werden. Dazu gehört die Professionalisierung der Führungsstrukturen, die Stärkung von Controlling und Buchhaltung und das Einsetzen eines Finanzausschusses, der Quartalsberichte und monatliche Soll-Ist-Vergleiche liefern soll. Weiterhin sollen die Stadion-Betriebsgesellschaft professionalisiert und eine Budgetverantwortlichkeit festgelegt werden. Sollte das Konzept so umgesetzt werden, bestehe die Möglichkeit, dass der Verein ab der Saison 2017/18 wieder "positive Ergebnisse" schreibe, sagte Hänel.

Die vergangene Saison hat der CFC nach Angaben des Vereins-Chefs mit einem Verlust von 1,2 Millionen Euro abgeschlossen. Hänel sprach von einem "finanziellen Desaster", das nicht nur eine Ursache habe. So seien beispielsweise Einnahmen aus Sonderspielen wie dem DFB-Pokal weggefallen, weil sich die Himmelblauen nicht für diesen Wettbewerb qualifiziert hatten. Dazu seien hohe Ausgaben für die Stadionausstattung - Businessbereich, Videoleinwand - sowie im sportlichen Bereich - Spielerverpflichtungen, Abfindungen - gekommen, die ungenügend geplant worden seien. Darüber hinaus habe der Verein Dienstleistungsverträge "nicht gut genug verhandelt." Diese Fehler hätten die Defizite in der Vereinsstruktur "schonungslos aufgedeckt", so Hänel. "Wir waren im administrativen, organisatorischen und kaufmännischen Bereich unterbesetzt."

Zur Verantwortung des Aufsichtsrates sagte dessen stellvertretender Vorsitzender Erwin Trageser, man sei sich bewusst, "dass man die Fehlentwicklungen hätte früher erkennen müssen". Trageser, der den aus familiären Gründen fehlenden Aufsichtsrat-Chef Uwe Reißmann vertrat, ergänzte: "Wir haben Fehler gemacht, die sich nicht wiederholen werden." Aufsichtsrat und Vorstand hatten vorige Woche ihren Rücktritt erklärt. Die Gremien sollen in einer Mitgliederversammlung am 16. Januar neu gewählt werden. Zuvor müssen am Freitag die Stadträte über den Millionen-Zuschuss entscheiden. An sie gerichtet, sagte Trageser: "Ich habe eine innige Bitte: Geben Sie dem CFC noch eine Chance."