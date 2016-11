Carport und Opel in Flammen

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz. Ein Carport und ein Opel an der Richard-Wagner-Straße sind am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein Raub der Flammen geworden. Anwohner hatten die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor das Feuer auf eine benachbarte Garage übergreifen konnte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (fp)