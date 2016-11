Chance und Risiko: Café auf Kaßberg muss vorerst schließen

"Emmas Onkel" an der Weststraße setzt seinen Betrieb für über ein halbes Jahr aus. Das hat einen ganz bestimmten Grund.

Von Christian Meyer

erschienen am 24.11.2016



Kaßberg. Den Handschlag zur Begrüßung lässt Mathias Weiß derzeit aus. "Sorry, bin erkältet", sagt er. Weiß ist Inhaber von "Emmas Onkel". Auf das Händeschütteln in seinem Café wird er fürs Erste auch verzichten müssen, wenn er wieder genesen ist. Denn das Lokal wird Ende des Jahres schließen. Und das wahrscheinlich für mehr als ein halbes Jahr.

Der Grund: Das Haus wird umfassend saniert. "Es gibt schwere Schäden am Gebäude", sagt Jan Lozek. Auf absehbare Zeit sei das Gebäude sogar einsturzgefährdet. Lozek ist Chef eines Ingenieurbüros und zugleich Eigentümer der Immobilie. 1912 ist das Haus errichtet worden; es gehört zum Flächendenkmalschutz Kaßberg. Seither haben Feuchtigkeit, Baufehler und Schädlinge dem Gebäude zugesetzt. Vor 40Jahren ist es bei einer Sanierung so stark überformt worden, dass die Fassadenornamente verschwanden. "Wir wollen den Glanz der Gründerjahre wieder sichtbar machen", sagt Lozek. In den oberen Etagen sollen Wohnungen entstehen. Die Kosten: über zwei Millionen Euro.

Dass die Bauarbeiten nötig seien, weiß auch Mathias Weiß, der sein Café 2012 eröffnet hat. Das Verhältnis zum Eigentümer sei kooperativ. Ausziehen muss er dennoch. "Wir haben auch Alternativen durchgespielt, wie eine Baustellen-Bar", so Lozek. "Aber der Aufwand wäre letztlich nicht gerechtfertigt."

Doch wie kommt Weiß in den Monaten ohne das Café aus? "Wir gehen nicht weg", sagt er. Er habe ja noch seine zwei Imbiss-Wagen, die man zu Veranstaltungen mieten kann. Auch Bestellungen und Catering liefen weiter. Aber reicht das? "Mal sehen", sagt Weiß. "Wenn ich Pessimist wäre, könnte ich das Geschäft nicht führen." Seine derzeit drei Mitarbeiter werde er allerdings nicht halten können.

Wann er das Café wieder öffnen könne, wisse er auch noch nicht. "Ein halbes Jahr ist sehr optimistisch", so Eigentümer Lozek. Doch dass "Emmas Onkel" nach der Sanierung wieder in das Gebäude ziehen soll, daran wollen beide keine Zweifel aufkommen lassen. Weiß: "Ich gehe davon aus, dass wir einen neuen Vertrag bekommen und wieder aufmachen können." Auch der Eigentümer plant fest mit Mathias Weiß. Die Papeterie, die sich derzeit noch im Erdgeschoss neben dem Café befindet, zieht dagegen in die unmittelbare Nachbarschaft.

Immerhin: Von der Sanierung dürfte langfristig auch das Lokal profitieren, das nach dem Bau anders aussehen wird: Neuer Umriss, etwas mehr Fläche, auch an der Terrasse wird gewerkelt. Weiß: "Es ist Chance und Risiko zugleich." Am 30. Dezember soll es eine große Abschiedsparty geben. Veranstaltungen wie der "Hundert-Meter-Weihnachtsmarkt" oder der "Heilige Vorabend" stehen ebenfalls in diesem Jahr noch bevor.