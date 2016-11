Chef-Indianer Gojko plaudert über Filme

Schauspiellegende im Wasserschloß, Kalender-Edition mit starken Frauen und Zockerei um die Elbphilharmonie.

erschienen am 28.11.2016



Gojko Mitic, Schauspieler aus Berlin, erfüllte dem Chemnitzer Musikmanager Kai Suttner gestern einen Wunsch. "Meine Träume werden wahr", sagte der. "Gojko Mitic ist ein Held meiner Kindheit, ihn wollte ich schon immer mal treffen." Kai Suttner ist Moderator der Reihe "Hautnah", in der er in regelmäßigen Abständen Promis im Wasserschloß Klaffenbach vorstellt. Am Sonntagabend gab sich nun dort der Chef-Indianer der ostdeutschen Schauspielszene die Ehre und plauderte über seine Filme, in denen er jedoch nie den "Winnetou" gab, sondern immer andere Indianerfiguren. Den Winnetou verkörperte er aber bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg - 15 Jahre, so lange wie kein anderer. Der in Berlin lebende Schauspieler Mitic zeigte gestern keinerlei Allüren, sondern ging mit seinem Gastgeber erst mal ganz gemütlich im Schloßhotel essen, bevor er sich vor ausverkauftem Saal zu seinem prominenten Leben befragen ließ. Vielleicht zeigte er sich aber auch so offen, weil er sich bei Suttner in bester Gesellschaft wusste. Denn der hat ein Händchen für gute Kontakte zu Musikern, Sportlern, Schauspielern und anderen Promis. Als Tourmanager begleitete er jahrelang die Puhdys, mit City-Frontmann Toni Krahl war er in den vergangenen Wochen auf Lesereise, als Gastgeber der Wasserschloß-Reihe "Hautnah" begrüßte er schon den Kosmonauten Sigmund Jähn, Udo-Lindenberg-Musiker Steffi Stephan und Politiker Gregor Gysi. Top besetzt geht die Gesprächsrunde ins neue Jahr: Im Januar wird Schauspieler Wolfgang Stumph erwartet - "leider längst ausverkauft", bedauert Suttner. Freie Plätze gibt es für die Treffen mit Star-Trompeter Ludwig Güttler im Februar und Schauspieler Walter Plathe im April.

Karla Mohr, Chemnitzer Fotografin, hat mal wieder die Kamera für ein besonderes Projekt gezückt. Bekannt wurde sie mit ihrer Aktion, Frauen abzulichten, die sich gegen Kriege in der Welt aussprechen. Einige dieser Damen posierten später erneut vor Mohrs Linse - für eine Ausstellung, die in der Gynäkologischen Radiologie-Abteilung des Klinikums Chemnitz gezeigt wurde. Jetzt erscheinen diese Aufnahmen in einer besonderen Kalender-Edition. Sie steht unter dem Motto "Das tut so gut". Karla Mohr: "Mein Wunsch war es zunächst, den wartenden Patientinnen Momente der Ablenkung zu verschaffen, Krisenthemen aufzugreifen, diese aber positiv umzusetzen." Wegen der großen Resonanz auf die Aufnahmen werden die abgebildeten Frauen, ihre Verletzlichkeit, Stärke, ihr Lachen und ihr Optimismus nun ein Jahr lang auf Monatsblättern gezeigt. "Die Auflage ist auf 200 Stück limitiert", so Karla Mohr. Unter anderem sind die Kalender beim 100-Meter-Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende auf dem Kaßberg zu haben. Dort werden ihn einige der abgebildeten Frauen persönlich verkaufen. Ein Teil des Erlöses kommt einem Chemnitzer Projekt zu Gute, welches minderjährige Mütter unterstützt. Im nächsten Jahr sollen dann die Männer in einem Kalender in den Mittelpunkt gestellt werden. "Wir planen eine Herrenvariante, in der wir zeigen, wie sehr wir Männer lieben", so Mohr. "Mutige Jungs können sich für ein Motiv bei mir melden."

Peter J. Lemcke, langjähriger Direktor und Gründer des Chemnitzer Spielemuseums, will die Elbphilharmonie verzocken. Der wieder in Hamburg lebende Spieleerfinder war in der vergangenen Woche in Chemnitz zu Besuch. Hier präsentierte er vor Freunden seine neueste Entwicklung: das Spiel "Elphi". Mit 90 Karten und mehr als 200 knallbunten Steinchen lässt er damit die Elbphilharmonie nachbauen. Dieser spielerische Aufbau soll nach Angaben Lemckes aber keine neuneinhalb Jahre dauern, also nicht so lange wie der Originalbau des Hamburger Kulturhauses. "Logischerweise kostet das Spiel auch keine 790 Millionen Euro", garantiert er. In einer 1000-er Auflage steht das Kästchen, mit dem Spieler als Architekten, Bauherren, Auftraggeber und Steuerzahler gegeneinander antreten können, um den Bau so schnell wie möglich fertig zu stellen, ab sofort in Spielzeugläden. "Parallel dazu denke ich gerade über Spieleversionen zu Stuttgart 21 oder den Flughafen BER nach", verrät Lemcke. Er lebt seit vielen Jahren in Hamburg Blankenese, besucht Chemnitz aber immer noch regelmäßig, weil er hier enge Freundschaften zu Chemnitzer Künstlern pflegt.