Chemie-Olympiade: Chemnitzer Schule im Bundesfinale

erschienen am 09.01.2017



Der Zehntklässler Jia Shenzi aus dem Johannes-Kepler-Gymnasium nimmt an dem in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Bundesfinale der Chemie-Olympiade teil. Der Schüler hatte im Vorjahr die Regionalrunde gewonnen und sich damit für die Endrunde qualifiziert. Wie die Veranstalter mitteilen, wurde der Wettbewerb für Schüler der Klassenstufen acht bis zehn ursprünglich in Mitteldeutschland initiiert und wird mittlerweile in fast allen Bundesländern ausgetragen.

Wie es heißt, wird die erste Bundesfinalrunde im September ausgetragen. Gastgeber des Ausscheides wird die Universität Leipzig sein. Laut den Veranstaltern beteiligen sich jährlich mehr als 1000 Schüler an dem Wettbewerb. (gp)