Chemnitz: 14-Jährige seit Dienstag vermisst

erschienen am 28.12.2016



Chemnitz. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Sandra H. aus Chemnitz. Die 14-Jährige wird seit Dienstag vermisst; zuletzt war sie gegen 22.15 Uhr in der Uferstraße unterwegs. Sandra H. ist schlank und 1,70 Meter groß. Sie hat lange, dunkelbraune Haare und trägt ein auffälliges Lippenpiercing. Bekleidet war die Jugendliche am Tag ihres Verschwindens mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Leggins, einem blauen Pullover und weißen Schuhen.

Unter Telefon 0371 387495808 bittet die Polizei um Hinweise zur Gesuchten und ihrem derzeitigen Aufenthaltsort. (fp)