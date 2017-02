Chemnitz: 26-jähriger Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

erschienen am 09.02.2017



Chemnitz. Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in der Chemnitzer Innenstadt einen 26-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, dem Inhaber eines Geschäfts am Markt das Smartphone geklaut und ihn verletzt zu haben.

Dem Raub vorausgegangen war ein Diebstahl. Wie die Polizei informierte, hatte der 35-jährige Inhaber drei Mädchen beim Klauen von Kleidung erwischt. Als er die Herausgabe seiner Ware forderte, mischte sich der 26-jährige Afghane ein und begann, den Ladeninhaber aus Indien zu schubsen. Der wollte daraufhin die Polizei verständigen. Dem 26-Jährigen kamen jedoch fünf weitere Personen zu Hilfe. Es folgte eine Rangelei, bei der der 35-Jährige verletzt wurde. Zudem entriss der Afghane dem Mann das I-Phone und flüchtete zusammen mit den anderen Angreifern und den drei Mädchen.

Der alarmierten Polizei gelang es jedoch, den Räuber zu fassen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. (fp)