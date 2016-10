Chemnitz: 3000 Euro Belohnung fÃ¼r Hinweise auf Reifenstecher

Chemnitz: 3000 Euro Belohnung für Hinweise auf Reifenstecher

erschienen am 13.10.2016



Chemnitz. Nach erneuten Vorfällen von zerstochenen Autoreifen im Chemnitzer Stadtgebiet hat die Polizei eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. Unbekannte Reifenstecher waren in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Kaßberg an mehreren Fahrzeugen zugange. Die Polizei nahm Anzeigen von bisher sieben Fällen auf. Betroffen sind die Reifen von sechs Fahrzeugen der Marken Audi, BMW, Nissan, Seat, Skoda und VW, die auf der Kochstraße geparkt waren. In der Weststraße traf es einen Mercedes.

Mehr als 210 Fahrzeuge sind seit Mai im Chemnitzer Stadtgebiet - vorrangig in den Stadtteilen Gablenz, Sonnenberg, Kaßberg und Bernsdorf - von Reifenstechern beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die Autos waren meist verkehrswidrig oder dem Anschein nach verkehrswidrig geparkt. Der bisherige Sachschaden beläuft sich auf 18.500 Euro. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz setzt die Polizei nun eine Belohnung für Hinweise aus, die zu den Tätern führen. Unter Telefon 0371 3874102 können sich Zeugen an die Polizei wenden. (fp)