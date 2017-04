Chemnitz: 32-Jährige beim Gassigehen begrabscht

erschienen am 05.04.2017



Chemnitz. Ein Unbekannter hat eine 32-Jährige am Dienstagabend in Chemnitz sexuell belästigt. Die Frau ging mit ihrem Hund gegen 21.30 Uhr auf der Kanzlerstraße im Stadtteil Kaßberg Gassi, als ein Mann ihr an der Kreuzung zur Walter-Oertel-Straße entgegenkam. Dieser sprach die 32-Jährige an und berührte sie unsittlich, teilte die Polizei mit. Die Frau forderte den Mann auf, das zu unterlassen und wich zurück. Vermutlich weil sich ihr Hund näherte, lief der Unbekannte dann weiter in Richtung Weststraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann identifizieren können. Nach einer Beschreibung der 32-Jährigen soll der Unbekannte 1,70 Meter groß, schlank und um die 45 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Dreitagebart, einen olivfarbenen Parka mit Kapuze, ein schwarzes Basecap, dunkle Röhrenjeans und schwarze Lederhandschuhe. Außerdem sprach er gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0371 3873445 entgegen. (fp)