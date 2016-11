Chemnitz: 32-Jährige während Autofahrt sexuell belästigt

erschienen am 18.11.2016



Chemnitz. Eine 32-Jährige ist während einer Autofahrt am Donnerstagmorgen im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf von einem 69-jährigen Tatverdächtigen unsittlich berührt worden. Weil sie zunächst dachte, dass er ein Arbeitskollege ist, stieg sie gegen 7.45 Uhr an der Werner-Seelenbinder-Straße in sein Auto, teilte die Polizei mit. Der Fahrer, der ihr, wie sie dann bemerkte, unbekannt war, fuhr auf einen nahe gelegenen Parkplatz. Nach Aussagen der 32-Jährigen soll der Mann sie schon während der Fahrt unsittlich berührt und anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Als das Auto stoppte, flüchtete die Frau.

Am Freitag sah die 32-Jährige den Autofahrer in Tatortnähe wieder. Auch ihr Begleiter, dem sie am Tag zuvor von dem Vorfall erzählt hatte, soll den Mann wiedererkannt haben. Als die Polizei eintraf, nahmen die Beamten den 69-Jährigen fest. Es wurde Anzeige erstattet. Der Senior befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. (fp)