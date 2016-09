Chemnitz: 32-JÃ¤hriger bedroht FahrgÃ¤ste in StraÃŸenbahn mit Waffe

Chemnitz: 32-Jähriger bedroht Fahrgäste in Straßenbahn mit Waffe

erschienen am 16.09.2016



Chemnitz. In einer Straßenbahn der Linie 4 soll am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr ein Mann mit einer Waffe hantiert und Fahrgäste bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes übergaben den 32-jährigen Deutschen der alarmierten Polizei. Er hatte nach Polizeiangaben eine Schreckschusswaffe dabei. Einen erforderlichen Waffenschein besitzt er nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0371 387495808. (fp)