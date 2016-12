Chemnitz: Altpapiercontainer in Flammen

erschienen am 24.12.2016



Chemnitz. Ein bislang unbekannter Täter hat an der Liddy-Ebersberger-Straße 37 zwei Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Jedoch wurde ein in der Nähe befindliches Dixiklo in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. (fp)