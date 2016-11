Chemnitz: Aufsehen im Mordprozess gegen Rentner

Von Gabi Thieme

erschienen am 30.11.2016



Chemnitz. Im Mordprozess gegen einen 89-jährigen Mann aus Mittelsachsen war bis zum heutigen Mittwochabend kein Ende abzusehen. Der Verteidiger des Angeklagten, der am 22. März dieses Jahres seine Ex-Lebenspartnerin mit einem dazu präparierten stillgelegten Mercedes zu Tode gefahren haben soll, hat das Gericht mit weiteren Anträgen beschäftigt. Zum einen beantragte er, den Rechtsmediziner wegen Mängeln und Unterlassungen im Gutachten wegen Befangenheit abzulehnen. Er habe vor allem Bedenken bezüglich der sachgerechten Obduktion. Zum anderen beantragte er im Namen des Angeklagten eine rechtsmedizinische und verkehrstechnische Rekonstruktion des Unfall, an dessen Folgen die Frau wenige Stunden später starb. Der Verteidiger vertrat die Auffassung, dass die Verletzungen der Frau nicht zu dem bisher angenommenen Tatablauf und zur Fahrgeschwindigkeit des Angeklagten von 5 km/h passen. Der Unfallablauf sei bisher nicht sorgfältig rekonstruiert worden, kritisierte der Anwalt.

Für Aufsehen sorgten am Mittwoch auch die beiden Töchter des Opfers, die im Prozess als Nebenkläger auftreten. Sie hatten sich am Mittwochmorgen mit einem übers Internet bestellten Metalldetektor selbst noch einmal auf Spurensuche begeben. An dem Waldrand, an dem die Polizei seinerzeit auch Teile des am Auto angebrachten Aufprallschutzes zur Verschleierung der Tat gefunden hatten, entdeckten die beiden jungen Frauen am MIttwoch Teile eine Kfz-Kennzeichens, auf dem zumindest das C für Chemnitz zu sehen ist. Von einem solchen hatte auch ein Zeuge gesprochen, dem der Unfallfahrer nach der Tat entgegen gekommen war.

Im Zeugenstand wurde am Mittwoch auch jener Schornsteinfegermeister gehört, der 2007 im Haus des Rentners beinahe zu Tode gekommen war. Er hatte sich dort zu einer Feuerstättenprüfung acht Wochen vorher angemeldet. Als er in den zweiten Teil des Hauses in die obere Etage ging, habe dort eine Leiter angelehnt gestanden, die zum Dach führte. Es sei auf sie zugegangen und unmittelbar davor unvermittelt 3,80 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie sich später herausstellte, hatte er eine Luke betreten, die nur mit einer Styroporplatte abgedeckt war. Der Rentner sei unten zu ihm gekommen und habe ihm einen umgestülpten Eimer zum Draufsetzen angeboten. Dazu die Worte: "Das hast du nun davon!" Der Mann wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im März dieses Jahres, als die Polizei das Haus des inzwischen Mordverdächtigen durchsuchte, kam ein Kriminaltechniker der Chemnitzer Polizei auf ähnliche Weise zu schaden. Auch er fiel von der ersten Etage in das Erdgeschoß und landete in einer Kreissäge. Von den Verletzungen ist er bis heute nicht vollständig genesen. Zurzeit läuft seine Wiedereingliederung in den Polizeidienst. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.