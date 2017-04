Chemnitz: Auto brennt in Garage aus

erschienen am 10.04.2017



Chemnitz. Ein Mazda ist am Montagmittag in Chemnitz ein Raub der Flammen geworden. Das Auto war in einer hölzernen Garage an der Gornauer Straße geparkt. Gegen 12 Uhr fing der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Als die Feuerwehr anrückte, stand der Mazda bereits lichterloh in Flammen. Trotz des Löscheinsatzes brannte das Auto völlig aus. Anschließend zog die Feuerwehr den Wagen aus der Garage. Ersten Angaben zufolge wurde das Gebäude durch den Brand schwer beschädigt. Während der Löscharbeiten musste die Gornauer Straße voll gesperrt werden. Angaben zu Verletzten lagen der Polizei nicht vor, ebensowenig zur Höhe des entstandenen Schadens. (fp)