Chemnitz: Autos brennen nach Unfall an Augustusburger Straße

erschienen am 26.01.2017



Chemnitz. Ein VW hat kurz nach einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag im Chemnitzer Stadtteil Lutherviertel Feuer gefangen. Die Flammen griffen außerdem auf einen unfallbeteiligten Ford über, teilte die Polizei mit. Zuvor fuhr eine 34-Jährige mit ihrem VW gegen 11 Uhr auf einen an der Kreuzung Augustusburger Straße/Clausstraße verkehrsbedingt haltenden Ford einer 35-Jährigen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Niemand wurde verletzt.

Während der Löscharbeiten war die Clausstraße zwischen Augustusburger Straße und Bernhardstraße für 30 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden an beiden Autos beziffert sich auf 8000 Euro. (fp)