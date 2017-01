Chemnitz: BMW-Fahrer nach Unfall gestorben

erschienen am 06.01.2017



Chemnitz. Ein Autofahrer ist am Donnerstagfrüh nach einem Unfall im Chemnitzer Stadtzentrum gestorben. Der 59-Jährige fuhr etwa 50 Meter vor dem Falkeplatz auf der Theaterstraße mit seinem BMW vermutlich wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme auf einen

verkehrsbedingt haltenden VW auf, teilte die Polizei am Freitag mit. Der BMW-Fahrer verstarb nach dem Unfall in einem Krankenhaus. (fp)