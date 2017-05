Chemnitz: Berliner Hip-Hop-Duo rappt bei erstem Konzert "Am Kopp"

erschienen am 13.05.2017



Chemnitz. Am Samstagnachmittag hat in Chemnitz das erste Open-Air-Konzert der Reihe "Am Kopp" stattgefunden. Etwa 500 Menschen zog es vor das Karl-Marx-Monument, um sich das von der CWE organisierte Konzert des Rapduos "Zugezogen Maskulin" anzuschauen. Bei entspannter, aber ausgelassener Stimmung sangen die Wahlberliner rund eine Stunde bei warmen Temperaturen und Sonnenschein. Vielleicht durfte sich deshalb das Publikum vor der Bühne über eine Sektdusche freuen. Kurz nach 17 Uhr verabschiedete sich die Gruppe. Das Konzert verlief ohne Zwischenfälle. Während der Veranstaltung war die Brückenstraße vor dem Karl-Marx-Monument voll gesperrt.

In den vergangenen Jahren hieß das Event "Rock am Kopp", jetzt firmiert es unter "Am Kopp". Die Konzerte werden vom Atomino-Verein organisiert, in Zusammenarbeit mit der Stadt. (fp/jpe)