Chemnitz: Blutiger Streit um Putin - Rentner muss für drei Jahre hinter Gitter

erschienen am 04.01.2017



Chemnitz. Weil er im Streit mit einem Küchenmesser auf einen Bekannten eigestochen hat, muss ein 67-jähriger Chemnitzer für drei Jahre hinter Gitter. Das Landgericht verurteilte ihn am Mittwochvormittag wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre wegen versuchten Totschlags gefordert, der Verteidiger zwei Jahre auf Bewährung. Der Angeklagte selbst hatte mit Verweis auf schwere Erkrankungen um ein mildes Urteil gebeten. Er wolle zu Hause sterben, nicht im Gefängnis, sagte er vor der Urteilsverkündung.

Der Streit hatte sich im Sommer in der Wohnung des heute 69 Jahre alten Opfers im Lutherviertel an politischen Differenzen entzündet. Der ursprünglich aus Russland stammende Angeklagte war nach erheblichem Alkoholgenuss wegen abfälliger Bemerkungen über den russischen Präsidenten Putin in Rage geraten. Als er ein 25 Zentimeter langes Messer aus der Küche holte, ergriff sein Bekannter die Flucht. Sie endete an der bereits abgeschlossenen Haustür, wo der Mann auf ihn einstach. (micm)