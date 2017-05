Chemnitz: Brand in Industriebrache

erschienen am 07.05.2017



Chemnitz. In einer Industriebrache im Chemnitzer Stadtteil Borna-Heinersdorf ist nach ersten Informationen am Sonntagnachmittag Müll in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 17 Uhr an die Sandstraße aus. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Auch liegen noch keine Informationen zu Verletzten und Schadenshöhe vor. (fp)