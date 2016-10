Chemnitz: Containerbrand - Scheibe eines Feuerwehrautos wÃ¤hrend der LÃ¶scharbeit eingeschlagen

Chemnitz: Containerbrand - Scheibe eines Feuerwehrautos während der Löscharbeit eingeschlagen

erschienen am 16.10.2016



Chemnitz. Während die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen einen brennenden Container in der Arthur-Brettschneider-Straße in Chemnitz löschte, haben Unbekannte die Scheibe des Löschfahrzeuges eingeschlagen.

Laut Polizei stand eine Papiertonne in Vollbrand. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Als sie zum Löschfahrzeug zurückkehrten hatten Unbekannte die Scheibe offenbar während der im Hof laufenden Löscharbeiten zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden an der Tonne sowie am Löschfahrzeug wird jeweils auf etwa 300 Euro geschätzt. (fp)