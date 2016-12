Chemnitz: DRK-Krankenhaus verzeichnet Rekordjahr bei Geburten

erschienen am 19.12.2016



Marten heißt das 1800. Baby, das in diesem Jahr im DRK-Krankenhaus Rabenstein geboren wurde. Der Junge kam am Montag, 7.29 Uhr auf die Welt, ist 3180 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Für das Krankenhaus geht damit ein Rekordjahr zu Ende. Schon jetzt stehe fest, dass in Rabenstein noch nie so viele Kinder geboren worden seien wie in diesem Jahr. 2015 erblickten nach Klinikangaben insgesamt 1771 Mädchen und Jungen das Licht der Welt. (dy)