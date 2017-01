Chemnitz: Dieb droht Verfolger mit dem Messer

erschienen am 25.01.2017



Chemnitz. In einem Einkaufsmarkt an der Zschopauer Straße ist es am Dienstagabend zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Laut Polizei fielen einer Verkäuferin zwei Männer auf und sie bat darum, in den Beutel des einen schauen zu dürfen. Der lief daraufhin plötzlich zum Ausgang, wobei der akustische Alarm ertönte. Der 36-jährigen Angestellten gelang es, dem Flüchtenden den Beutel zu

entreißen. In ihm fanden sich den Angaben nach Kosmetikartikel im Wert von mehr als 130 Euro.

Ein Kunde verfolgte den Tatverdächtigen bis zur Aral-Tankstelle. Aus der Ferne habe der Mann ein Messer gezogen und ihm etwas zugerufen, woraufhin er die Verfolgung abbrach. Ein möglicher Komplize war nach Aussage des Kunden in Richtung Pappelstraße weggerannt.

Die Verkäuferin beschrieb die Männer als ca. 1,70 Meter groß mit asiatischem Aussehen. Der Haupttäter war zwischen 25 und 30 Jahren alt und ungepflegt. Er war dunkel gekleidet. Sein Begleiter, der das Geschäft eher verlassen hatte, wurde auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. (fp)