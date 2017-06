Chemnitz: Dieb im Keller erwischt - Festnahme

erschienen am 06.06.2017



Chemnitz. Nach der Serie von Kellereinbrüchen in Chemnitz hat die Polizei am Montag dank Zeugenhinweises einen mutmaßlichen Dieb gestellt. Die Beamten ertappten in einem Keller an der Nordstraße einen 26-Jährigen. Von einem Fahrrad fehlten Anbauteile wie Stoßdämpfer, Brems- und Schalthebel. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sich diese Teile sowie diverses Werkzeug. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.



In den vergangenen Tagen war es erneut zu Diebstählen in Kellern gekommen. An der Sebastian-Bach-Straße und der Brückenstraße stahlen Diebe jeweils Fahrräder. An der Weststraße hinterließen Diebe reichlich 1800 Euro Schaden beim Diebstahl von Werkzeugen. Zudem brachen Unbekannte in der Nacht zum Montag drei Keller eines Wohnhauses an der Irkutsker Straße auf. Von dort stahl man nach erstem Überblick alkoholische Getränke und Nahrungsmittel. (fp)